Νίκος Πλακιάς για Άδωνι Γεωργιάδη: «Αν τα βρω με την Καρυστιανού, θα ξαναγίνετε τηλεβιβλιοπώλης»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που αφορούσαν τόσο τον ίδιο όσο και τη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή την έρευνα του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών.

Απαντώντας στη φράση του υπουργού «ας τα βρει η Καρυστιανού με τον Πλακιά», ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε πως άκουσε τις σχετικές τοποθετήσεις σε συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία προσωπική αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού.

Άκουσα τον @AdonisGeorgiadi να λέει σε μια συνέντευξη του να τα βρούμε εγώ με την @mkaristianou αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το αν έχουμε κάποια κόντρα .

Σας πληροφορώ Υπουργέ ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία και καμμία κόντρα .

Ίσα ίσα… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) December 22, 2025

Όπως τόνισε, δεν έχει να χωρίσει τίποτα μαζί της, ενώ υπογράμμισε ότι τους συνδέουν πολύ περισσότερα από όσα ενδεχομένως τους διαφοροποιούν. Μάλιστα, σχολιάζοντας ειρωνικά τη δήλωση του υπουργού, ανέφερε πως αν υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη σύμπλευση μεταξύ τους, αυτό πιθανόν να μην ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τον ίδιο τον κ. Γεωργιάδη, προσθέτοντας σκωπτικά ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η επιστροφή του στο παλαιότερο επαγγελματικό του αντικείμενο, εκείνο του τηλεβιβλιοπώλη.

Τι δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο πολιτικής δραστηριοποίησης της Μαρίας Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι σε μια δημοκρατία ο καθένας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ιδρύσει κόμμα. Παράλληλα, σχολίασε ότι, κατά την άποψή του, η ίδια θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση της, καθώς –όπως είπε– μέσα σε λίγες ημέρες προχώρησε σε αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με το αν σκοπεύει ή όχι να δημιουργήσει πολιτικό φορέα.

Αναφερόμενος τέλος στην έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι όταν κατατίθεται ανώνυμη καταγγελία στην ΑΑΔΕ, ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός. Όπως είπε, ο Νίκος Πλακιάς έχει προχωρήσει σε επανειλημμένες δημόσιες αναρτήσεις, στις οποίες κάνει λόγο για κακοδιαχείριση στον Σύλλογο, γεγονός που –κατά τον ίδιο– θα μπορούσε να οδηγήσει αυτονόητα σε έλεγχο.

Ο υπουργός διερωτήθηκε αν αυτό συνιστά κυβερνητική δίωξη εις βάρος της Μαρίας Καρυστιανού, καταλήγοντας πως κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου και πως όλοι οφείλουν να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες.