Νίκος Πλακιάς για Τέμπη: «Παραπλανητικός ο τίτλος του δημοσιεύματος για το ξυλόλιο»

Ο Νίκος Πλακιάς, που «έχασε» τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο δημοσίευμα του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το in.gr, σχετικά με την εύρεση ιχνών ξυλολίου σε 12 από 28 δείγματα από διάφορα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών στο Κουλούρι Λάρισας, τον Μάρτιο.

Νίκος Πλακιάς για Τέμπη: Η ανάρτηση για το ξυλόλιο

«Καταρχήν ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι παραπλανητικός. Δεν είναι καθόλου νέα τα δείγματα μιας και είναι επανάληψη των παλαιών (από τις ίδιες πάνω κάτω θέσεις). Και το γεγονός της εύρεσης ιχνών ξυλολίου, στα κατάλοιπα των καύσεων, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τις εκθέσεις των πραγματογνωμόνων (δικαστικοί πραγματογνώμονες + Καρώνης + μεταλλουργός Τσακιρίδης), καθόσον δεν αφορά καθαρή ουσία που παράνομα μεταφερόταν και θα είχε εξατμιστεί από τις κιόλας πρώτες ώρες αλλά παράγωγο των υπολειμματικών καύσεων εγκλωβισμένο στη λεγόμενη "ανθρακόπισα" και θα βρίσκεται εκεί και όσες επόμενες δειγματοληψίες γίνουν στο εγγύς ή απόμακρο μέλλον.

Μάλιστα από την επισκόπηση των τελευταίων (29-8-25) εκθέσεων του ΓΧΚ που απεστάλησαν προκύπτει - κατά όμοιο τρόπο με τις αρχικές εκθέσεις και χωρίς καμία διαφοροποίηση - ότι πρόκειται περί ιχνών ισομερών ξυλολίου ή μεθυλοβενζολίου, τα οποία χρησιμοποιούνται το πρώτο ως οργανικός διαλύτης, καθώς και για την παρασκευή πολυεστερικών ρητινών και αποτελούν παραπροϊόν της καύσης τους, ενώ χρησιμοποιούνται και ως ενδιάμεσο προϊόν για την παρασκευή χρωστικών, ισοφθαλικού οξέος και φθαλικού ανυδρίτη και το δεύτερο για την παραγωγή χημικών προϊόντων, χρωστικών και οργανικών ουσιών, δηλαδή είναι ουσίες εγκλωβισμένενες μέσα σε υλικά – μέρη των αμαξοστοιχιών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή-κατασκευή τους και ΔΕΝ συνιστούν αυτοτελή ποσότητα διαλύτη μεταφερόμενη παράνομα στην εμπορική αμαξοστοιχία, η οποία θα είχε προκαλέσει έντονη εκτόνωση με σαφή δείγματα στο επίμαχα σημεία είτε με έντονη καύση είτε με μορφή έκρηξης, που όμως στα επίμαχα σημεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν αποτυπώνεται καθόλου και τα σημεία αυτά είναι χωρίς ανάλογα ίχνη, αλλά μόνο με στρεβλώσεις συνεπεία της σύγκρουσης (εκθέσεις Τσακιρίδη και ΔΑΕΕ).

Ενισχυτικό των ανωτέρω είναι ότι οι ουσίες αυτές σε ίχνη συναπαντώνται στα δείγματα με ίχνη έτερων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό (πχ φθαλικό οξύ/φθαλικός διισοκτυλεστέρας που χρησιμεύει ως πλαστικοποιητής, δικουμένιο ή διςβενζόλιο που χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως επιβραδυντής καύσης και στην παραγωγή χημικών προϊόντων, φθαλικός διβουτυλεστέρας που χρησιμοποιείται ως πλαστικοποιητής, ολιγομερή διμεθυλοπολυσιλοξάνια που χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά, στην επεξεργασία τροφίμων (αντιαφριστικά), ως λιπαντικά, ως μονωτικά και ακόμη αποτελούν προϊόν διάσπασης των ελαιών σιλικόνης, τριμεθυλοσιλανόλη που είναι προϊόν υδρόλυσης της σιλικόνης, βένζυλο μέθυλο βενζόλια που χρησιμοποιούνται στη χημική σύνθεση και σε ορισμένα διηλεκτρικά ρευστά μετασχηματιστών κλπ. κλπ. (μεγάλος αριθμός ανάλογων ουσιών)).

Επίσης, ακόμα και στα δείγματα που πάρθηκαν από το εσωτερικό της ηλεκτράμαξας 120012 έχουν έλαια σιλικόνης, δείγμα της διασποράς και της εκνέφωσης που υπέστη το έλαιο σιλικόνης.

Συνεπώς ο τίτλος του άρθρου του Λαμπρόπουλου είναι παραπλανητικός.

