Νίκος Πλακιάς για Τέμπη: «Ποιος έδωσε εντολές για το μπαζωμα και πέταξαν τα οστά των παιδιών μας;»

Στη δικογραφία για τα Τέμπη αναφέρθηκε ο Νίκος Πλακιάς, μετά την κατάθεση που έδωσε ενώπιον της ανακρίτριας του Αρείου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open, ο κ. Πλακιάς τόνισε ότι «δεν είναι δυνατόν ο κ. Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι που ήταν υπεύθυνοι για το ξεμπάζωμα - μπάζωμα να παραπέμπονται για πλημμέλημα».

«Πολύς κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά η δικογραφία των Τεμπών έχει χωριστεί σε τρία μέρη. Για το ξεμπάζωμα - μπάζωμα τα δικαστήρια θα γίνουν στο Εφετείο Αθηνών», είπε ακόμα.

«Είμαστε οικογένεια που βρήκε τα οστά των παιδιών μας 13 χιλιόμετρα μακριά. Τα οστά των παιδιών που βρέθηκαν στο Κουλούρι ήταν από τις οικογένειές μας και μίας συνεπιβάτιδάς τους που ήταν στο βαγόνι», σημείωσε ο Νίκος Πλακιάς, συνεχίζοντας:

«Ήταν αδύνατο να αρνηθεί η ανακρίτρια την παρουσία μας εκεί, διότι δώσαμε στοιχεία για να τούς δικάσουν. Ποιος πέταξε τα οστά των παιδιών μας 13 χιλιόμετρα μακριά, την ώρα που δεν έγινε καμία εισαγγελική, ανακριτική και ιατροδικαστική παρέμβαση σωστά».

Διαβάστε ακόμα: Τέμπη: Έκλεισε η κατάθεση Πλακιά για Τριαντόπουλο: «Ζητάμε κακούργημα για όλους, και για Καραμανλή»

«Ο κ. Τριαντόπουλος ήταν ο ανώτατος πολιτικός άρχων εκεί. Δεν έχει την ευθύνη των πράξεών του; Ποιος έδωσε τις εντολές; Εκείνες τις ημέρες έγιναν δύο συμβούλια. Και στα δύο προεδρεύων ήταν ο κ. Τριαντόπουλος», επισήμανε ακόμα, ενώ σχολίασε το γεγονός ότι «δεν κρατήθηκε κανένα πρακτικό».

«Πολιτικοποίησαν το θέμα των Τεμπών, οι νομικές διαμάχες μεταξύ συγγενών για το φορτίο έχασαν την ουσία του θέματος. Από την αρχή λέγαμε ότι πρέπει να εστιάσουμε στο νομικό θέμα, πρέπει να εστιάσουμε στο τι υπάρχει στη δικογραφία, καλώς ή κακώς με τη δικογραφία θα δικαστούν», είπε επίσης.

«Θα ασκήσω πίεση με όλες τις δυνάμεις μου, θα είμαι εκεί, θα γίνει το δεύτερο σπίτι μου, θα παραβρεθώ σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα, από όποιον πολιτικό χώρο και αν βρίσκονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται», ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ο Νίκος Πλακιάς.