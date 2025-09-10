Τέμπη: Έκλεισε η κατάθεση Πλακιά για Τριαντόπουλο: «Ζητάμε κακούργημα για όλους, και για Καραμανλή»

Ολοκληρώθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας του Αρείου Πάγου επί της έρευνας για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και επτά ακόμη πρόσωπα, οι καταθέσεις των Νίκου και Δημήτρη Πλακιά, γονέων θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη.



Οι δύο άνδρες, που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την απόδοση ευθυνών σε ανώτατο επίπεδο.



«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ζητάμε κακούργημα για όλους. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία των παιδιών μας. Ξεκινάμε με τον κ. Τριαντόπουλο και… Σια, όπως λέμε εμείς, και θα κάνουμε το ίδιο για τον κ. Καραμανλή», δήλωσε εξερχόμενος του Εφετείου ο Δημήτρης Πλακιάς.

Τέμπη - Πλακιάς: «Η μόνη λέξη είναι "κακούργημα"»

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς τόνισε: «Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας και τα πέταξε χιλιόμετρα μακριά να είναι κατηγορούμενος μόνο για παράβαση καθήκοντος.

Η λέξη “πλημμέλημα” δεν πρέπει καν να λέγεται. Η μόνη λέξη είναι "κακούργημα". Εδώ θα γίνει το δεύτερο σπίτι μας, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος».



Ο συνήγορος των οικογενειών, Λεωνίδας Κουμπούρας, ανέφερε ότι οι εντολείς του κατέθεσαν ως υποστηρίζοντες την κατηγορία σε βάρος του κ. Τριαντόπουλου και όσων περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ υπογράμμισε ότι αναμένει τον σχηματισμό δικαστικού συμβουλίου και για τον κ. Κώστα Καραμανλή, προκειμένου να δηλωθεί παράσταση και σε εκείνη την υπόθεση.



Ο κ. Κουμπούρας εκτίμησε ότι η δίκη για τη βασική υπόθεση του δυστυχήματος θα προσδιοριστεί στις αρχές του 2026.