Νίκος Ρωμανός: «Αμφισβητείται το τεκμήριο αθωότητας» - Έξαλλοι οι δικηγόροι του για την παράταση

Μέχρι σήμερα παραμένει κρατούμενος ο Νίκος Ρωμανός από το 2024, για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα των Αμπελοκήπων και την ανακάλυψη σχετικής γιάφκας, αφού το πρόσωπό του συνδέθηκε με τηην εγκληματική ενέργεια μέσω αμφισβητούμενων στοιχείων.

Τώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης του, Λίλα Ραγκούση και Αλέξανδρος Κανελλόπουλος, κάνουν λόγο για «ευθεία αμφισβήτηση του τεκμηρίου αθωότητας και ευθεία παραβίαση της κοινής λογικής», μετά και την απόφαση της ανακρίτριας για παράταση της κράτησης του ίδιου και του συγκρατούμενού του.

Σε ανακοίνωσή τους οι συνήγοροι των δύο κατηγορούμενων, κάνουν μνεία και στη στάση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών το οποίο είχε προηγηθεί της ανακρίτριας, ζητώντας με βούλευμα την παράταση της προφυλάκισής των δύο νεαρών για ακόμα ένα εξάμηνο, που θα τουςε καθιστούσε κρατούμενους για 18 μήνες, αναφέρουν δημοσιεύματα.

Νίκος Ρωμανός: H ανακοίνωση των συνηγόρων

«Η παράταση της προσωρινής κράτησης του Ν.Ρ και του Α.Κ. ενώ έχουν προκύψει νέα πολύ σοβαρά στοιχεία, όπως τα τμήματα αποτυπωμάτων τα οποία ελλείψει επαρκών και ευκρινών χαρακτηριστικών σημείων, κρίθηκαν ακατάλληλα για παραβολή, πάνω στην σακούλα που βρέθηκαν τα δικά τους αποτυπώματα, αλλά και η έλλειψη οποιουδήποτε άλλου επιβαρυντικού στοιχείου μετά από 12 μήνες ανάκρισης, συνιστά ευθεία αμφισβήτηση του τεκμηρίου αθωότητας και ευθεία παραβίαση της κοινής λογικής.

Δεν είναι δυνατόν, την στιγμή που οι κατηγορούμενοι μένουν σταθεροί στην θέση που είχαν από την πρώτη στιγμή της σύλληψης, να βλέπουμε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να αλλάζει απόψεις πάνω στα ίδια πραγματικά περιστατικά, για να δικαιολογήσει κάθε φορά το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή την συνέχιση της άδικης προσωρινής κράτησης.

Η αρχική ανεύρεση μόνο δύο αποτυπωμάτων (του Ν.Ρ. και του Α.Κ.) ανατράπηκε με επίσημο έγγραφο της αστυνομίας και το συμβούλιο έρχεται τώρα να πει ότι ακόμα και τα αταυτοποίητα αποτυπώματα μπορεί, με κάποιον μαγικό τρόπο, να ανήκουν στους ίδιους κατηγορούμενους.

Η ζωή νέων ανθρώπων συνεχίζει να διαλύεται μέσα στην φυλακή, επειδή είχαν την ατυχία να εμπλακούν σε μια δικογραφία με την κατηγορία της “τρομοκρατίας” χωρίς πραγματικά ενοχοποιητικά στοιχεία και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει όλους».