Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Αρχίζουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές για το σχολικό έτος 2026–2027 - Η προθεσμία

Αρχίζουν, από τις 2 Μαρτίου, οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι γονείς και κηδεμόνες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις αιτήσεις τους έως και τις 23 Μαρτίου, μέσω της Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:

«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr)

«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr)

«Η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους. Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.