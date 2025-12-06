«Tο νησί βάφτηκε κόκκινο»: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το Καστελόριζο μετά την κακοκαιρία

Το Καστελόριζο αναμένεται να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η κακοκαιρία Byron προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο νησί. Η συνεχής και ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση που διήρκεσε πολλές ώρες δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, με τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό να εισβάλλουν στον οικισμό και να μετατρέπουν τα σοκάκια και το λιμάνι σε μία τεράστια λιμνοθάλασσα. Η παραλιακή ζώνη έγινε απροσπέλαστη και σχεδόν εξαφανίστηκε κάτω από τις λάσπες και τα νερά.

Όπως δήλωσε στη «Δημοκρατική» της Ρόδου ο δήμαρχος Μεγίστης, Νικόλας Ασβέστης, «το νησί βάφτηκε κόκκινο» από τα χώματα, τις λάσπες και τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό. Ο ίδιος ανέφερε πως ο τεράστιος όγκος νερού λειτούργησε σαν καταρράκτης, μπαίνοντας σε σπίτια και επιχειρήσεις και προκαλώντας πλημμύρες σε πολλά κτήρια.

Ο δήμαρχος επικοινώνησε με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, ζητώντας την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ο Δήμος Μεγίστης δεν διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, προσωπικό και μηχανήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Μάλιστα, όπως ανέφερε η εφημερίδα «δ», πλημμύρισαν και οι αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου, που χρησιμοποιούνται προσωρινά για διδασκαλία λόγω εργασιών στο σχολείο.

Σε ανάρτησή του, ο περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος σημείωσε ότι «η φύση δεν ελέγχεται» και διαβεβαίωσε τους κατοίκους του νησιού πως δεν είναι μόνοι, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια θα σταθεί δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί.

Το νησί πλημμύρισε από λασπόνερα γεμάτα κοκκινόχωμα, που παρέσυραν χαλίκια, πέτρες, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, δημιουργώντας μια εικόνα σαν το Καστελόριζο να βουλιάζει μέσα στα νερά. Η θάλασσα μάλιστα πήρε κόκκινη απόχρωση από τις τεράστιες ποσότητες λάσπης.

Σε δική του ανάρτηση ο δήμαρχος ανέφερε ότι ο Δήμος Μεγίστης προχωρά στην κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων. Μόλις βελτιωθεί ο καιρός, θα πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή των ζημιών και θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποκατάστασης. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στη διευθέτηση του ρέματος και στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους σε μελλοντικά φαινόμενα.

Ο Δήμος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Πολιτική Προστασία, με στόχο την πλήρη επαναφορά της κανονικότητας στο νησί.