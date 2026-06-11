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Το νησί με τις δεκάδες παράνομες χωματερές: Τόνοι σκουπιδιών σε περιοχές με δέντρα

Σε ποιο νησί ο Δήμος παλεύει να περιορίσει τα παράνομα σημεία εναπόθεσης σκουπιδιών, καθώς κίνδυνοι όπως πρόκληση φωτιάς εγκυμονούν.

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Σαλαμίνα
Σαλαμίνα | Shutterstock
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Τόνοι σκουπιδιών εντοπίζονται κάθε χρόνο σε παράνομες χωματερές κατά μήκος της Σαλαμίνας με τους κινδύνους να εγκυμονούν, όπως καταγράφεται στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Παρά την προσπάθεια του Δήμου να καθαρίσει τα παράνομα σημεία εναπόθεσης απορριμμάτων με μηχανήματα μέσα σε μόλις λίγες ώρες, η κατάσταση γίνεται ξανά ίδια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η πρόκληση φωτιάς, καθώς πρόκειται για ένα νησί που τα δέντρα κυριαρχούν στο μεγαλύτερο μέρος του. Ήδη από τις πρώτες μέρες που παρατηρείται άνοδος της θερμοκρασίας, η πολιτική προστασία τίθεται σε ετοιμότητα ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

 

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