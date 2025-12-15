Μενού

Το νομικό θρίλερ του Στέφανου Τσιτσιπά: Στο προσκήνιο η αίτηση θεραπείας

Η υπόθεση με το δίπλωμα οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά παίρνει δραματική τροπή, με νέες καταθέσεις και δηλώσεις δικηγόρου.

Reader symbol
Newsroom
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε αγώνα τένις | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση γύρω από την παράδοση του διπλώματος οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά. Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, οι νέοι δικηγόροι του κορυφαίου Έλληνα τενίστα κατέθεσαν αίτηση θεραπείας, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος («ΤΟ ΒΗΜΑ», «ΤΑ ΝΕΑ»).

Στην αίτηση αναφέρεται ότι ο Τσιτσιπάς καθυστέρησε να πατήσει το σχετικό link του gov.gr για την ενημέρωση περί υπερβολικής ταχύτητας, ενώ τονίζεται εκ νέου πως δεν ήταν εκείνος που οδηγούσε.

 

Ο δικηγόρος του, Ελευθέριος Μανουσάκης, μιλώντας στο Live News, δήλωσε:

«Το αίτημά μας έχει σκοπό να καταδείξει ποιος οδηγούσε. Δεν λέμε ψέματα για να καλύψουμε κάποιον επειδή είναι διάσημος.

Υπάρχουν στοιχεία ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν στο εξωτερικό και γι’ αυτό καθυστέρησε. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οδηγούσε ο πατέρας του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει δίπλωμα οδήγησης με ισχύ στην Ελλάδα».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ