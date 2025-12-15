Το νομικό θρίλερ του Στέφανου Τσιτσιπά: Στο προσκήνιο η αίτηση θεραπείας

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση γύρω από την παράδοση του διπλώματος οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά. Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, οι νέοι δικηγόροι του κορυφαίου Έλληνα τενίστα κατέθεσαν αίτηση θεραπείας, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος («ΤΟ ΒΗΜΑ», «ΤΑ ΝΕΑ»).

Στην αίτηση αναφέρεται ότι ο Τσιτσιπάς καθυστέρησε να πατήσει το σχετικό link του gov.gr για την ενημέρωση περί υπερβολικής ταχύτητας, ενώ τονίζεται εκ νέου πως δεν ήταν εκείνος που οδηγούσε.

Ο δικηγόρος του, Ελευθέριος Μανουσάκης, μιλώντας στο Live News, δήλωσε:

«Το αίτημά μας έχει σκοπό να καταδείξει ποιος οδηγούσε. Δεν λέμε ψέματα για να καλύψουμε κάποιον επειδή είναι διάσημος.

Υπάρχουν στοιχεία ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν στο εξωτερικό και γι’ αυτό καθυστέρησε. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οδηγούσε ο πατέρας του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει δίπλωμα οδήγησης με ισχύ στην Ελλάδα».