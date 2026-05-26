«Νόμιζα ότι δεν θα ζήσω»: Η συγκλονιστική μαρτυρία της 52χρονης μετά την επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση της άγριας επίθεσης σε βάρος μίας 52χρονης γυναίκας στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη. Δράστης φέρεται να είναι ένας 25χρονος αλλοδαπός αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος επιτέθηκε στη γυναίκα μέσα στο κατάστημά της, απειλώντας την με μαχαίρι.

Η 52χρονη περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε, δηλώνοντας πως φοβήθηκε πραγματικά για τη ζωή της.

Σε βίντεο που καταγράφηκε μετά το περιστατικό, φαίνεται ο 25χρονος να απομακρύνεται τρέχοντας από το κατάστημα.

«Κάθε λεπτό που ήμουν στα χέρια του έμοιαζε ατελείωτο»

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, η γυναίκα ανέφερε ότι ο δράστης μπήκε στο κατάστημα παριστάνοντας τον πελάτη και αρχικά παρέμενε σιωπηλός.

«Μπήκε μέσα και έκανε πως κοιτούσε τα προϊόντα χωρίς να μιλά. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να ξέρω γιατί, πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε μου έδειξε στο κινητό του βίντεο ερωτικού περιεχομένου και αμέσως μετά μου επιτέθηκε», περιέγραψε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 25χρονος έβγαλε σουγιά, την ακινητοποίησε και άρχισε να τη χτυπά με ιδιαίτερη βιαιότητα.

«Με πέταξε κάτω και χτυπούσε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Προσπάθησε να με πνίξει χρησιμοποιώντας την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Πίστεψα πως θα με σκοτώσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση άφιξη του συζύγου της.

«Μέσα σε έξι λεπτά έφτασε ο άντρας μου. Τον ακινητοποίησε και τον έβγαλε έξω από το μαγαζί, όμως εκείνος κατάφερε να διαφύγει. Αν ο σύζυγός μου δεν ήταν κοντά, δεν ξέρω αν θα ζούσα σήμερα», ανέφερε συγκλονισμένη.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της 12ης Μαΐου στην περιοχή της Ανάληψης.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 25χρονος, ο οποίος είναι άλαλος, επιχείρησε αρχικά να επικοινωνήσει με τη γυναίκα μέσω νοημάτων. Στη συνέχεια της έδειξε στο κινητό του βίντεο ερωτικού περιεχομένου και, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, την ακινητοποίησε.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 52χρονη τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Ο 25χρονος βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος, καθώς λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη και για ληστεία σε βάρος μίας 22χρονης γυναίκας, που φέρεται να διέπραξε το βράδυ της 17ης Μαΐου, μόλις πέντε ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.

