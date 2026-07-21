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Νομοσχέδιο για ηλεκτρικά πατίνια: «Φρένο» στη χρήση τους από ανηλίκους κάτω των 17 ετών

Όσα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια,που έχει ως στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.

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ηλεκτρικά πατίνια
Ηλεκτρικά πατίνια | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Νέες διατάξεις εισάγονται από σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου δτο σχετικό νομοσχέδιο που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιώνμε στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.

Η πιο καθοριστική αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική η ασφάλιση τόσο του οχήματος, όσο και του οδηγού.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

Επιπλέον, δημιουργείται Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές.

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