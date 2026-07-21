«Πώς μπήκα τζάμπα στο Μουντιάλ»: Μύστης του TikTok ντύθηκε υπάλληλος και πέρασε τον έλεγχο «αέρα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ νιώθει ξανά νικητής μετά τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2026, που παρά τα όποια «παρατράγουδα», ο ίδιος θεωρεί την πιο επιτυχημένη της ιστορίας.

Μεταξύ των επιτυχιών του περιλαμβάνει και το υψηλό επίπεδο ασφαλείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αν και φαίνεται πως, όπως το έχουμε συνηθίσει, οι κομπασμοί του καταρρίπτονται με τον πλέον ποιητικό τρόπο.

Αυτή τη φορά ο Ρεπουμπλικανός τη «βρήκε» από ένα μειράκιο του TikTok, ο οποίος περηφανεύεται ότι μπήκε όχι απλά δωρεάν, αλλά χωρίς καν να τον ελέγξουν σε έναν από τους αγώνες, με ένα πολύ απλό κόλπο.

«Αέρα πατέρα» στο Μουντιάλ

Αν πραγματικά ισχύουν αυτά που καταγράφει στο βίντεό του ο TikToker Noah Moye, τότε το επίπεδο ασφαλείας της διοργάνωσης βαθμολογείται με κάτω από τη βάση.

Πώς το κατάφερε όμως; Στο κλιπ, δείχνει τον εαυτό του να ξεκινά για τον αγώνα Ιράν - Νέα Ζηλανδία φορώντας ρούχα που παραπέμπουν σε υπάλληλο της διοργάνωσης.

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Πλησιάζοντας τα σημεία ελέγχου στις εισόδους, το μόνο που κάνει είναι να περπατά με αυτοπεποίθηση, με τους υπαλλήλους ασφαλείας να τον αφήνουν να περνά, φερόμενα υποθέτοντας ότι έχει «πάσο».

«Μου κάνετε πλάκα τώρα;», ακούγεται να λέει στον εαυτό του αφού περνά από το πρώτο checkpoint, ενώ στο δεύτερο, όπου πάλι περνά από το πλάι, χωρίς κανέναν να ζητά τα στοιχεία του, ακούγεται να συγκρατεί μετά βίας τα γέλια του.