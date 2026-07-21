Εκλογές: Γιατί δεν πρέπει να συμβουλευτείς το Chat GPT για το τι να ψηφίσεις

Το να ρωτάμε μια μηχανή για το τι να ψηφίσουμε στις εκλογές, θα φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας μέχρι και πέντε χρόνια πριν. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερα άτομα - κυρίως νέοι - παρατηρείται ότι χρησιμοποιούν το Chat GPT προκειμένου να τους πει ή τουλάχιστον συμβουλέψει για το τι να ψηφίσουν.

Οι συμβουλές αυτές όμως, σύμφωνα με έρευνα είναι «ανακριβείς, ασυνεπείς και αναξιόπιστες». «Τα αποτελέσματα εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία των συστημάτων γενικής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης σε εκλογικά πλαίσια», κατέληξε η μελέτη, που δημοσιεύτηκε από την ομάδα Liberties και βασίστηκε σε έρευνα κατά τη διάρκεια των φετινών ουγγρικών βουλευτικών εκλογών.

«Κατηγοριοποίησαν λανθασμένα προφίλ, παρέλειψαν σχετικά κόμματα και συμπεριέλαβαν κόμματα που δεν συμμετείχαν στις εκλογές», ανέφερε η έκθεση, η οποία κοινοποιήθηκε στον Guardian. Τα αποτελέσματα ήταν επίσης εξαιρετικά ασταθή, με «ουσιαστικά διαφορετικές» απαντήσεις να δίνονται σε πανομοιότυπες ερωτήσεις.

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Τα AI εργαλεία καταφέρνουν να ξεγελάσουν τους ψηφοφόρους, με τον τρόπο που παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους.

Οι απαντήσεις, συχνά φαίνονται σίγουρες και έγκυρες, γεγονός που καθιστά τους χρήστες πιο πιθανό να τις εμπιστευτούν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε εκλογές ήταν και στην Ουγγαρία. Το ΑΙ, αναγνώρισε το Fidesz του Όρμπαν ως το μοναδικό κόμμα που ο χρήστης πρέπει να ψηφίσει σε περίπου 50% των περιπτώσεων, παρουσιάζοντάς το ως κύρια επιλογή στις υπόλοιπες. Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Πέτερ Μάγιερ\, βγήκε νικητής των εκλογών στη χώρα.