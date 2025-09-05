Μενού

Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από τον 3ο όροφο

Στο ΕΛΠΙΣ βρίσκεται και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.

Reader symbol
Newsroom
Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ για συμβάν
Περιπολικά και μηχανές της ΕΛΑΣ σε συμβάν | Intime
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, καθώς ένας άνδρας βγήκε σε μπαλκόνι του 3ου ορόφου, απειλώντας να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ από κάτω έχει τοποθετηθεί ειδικό στρώμα διάσωσης για κάθε ενδεχόμενο.

Στο ΕΛΠΙΣ βρίσκεται και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. ο οποίος προσπαθεί να μεταπείσει τον άνδρα και να κατέβει με ασφάλεια.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ