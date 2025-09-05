Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Λήξη συναγερμού για τον άντρα που απειλούσε να πέσει στο κενό

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, στους Αμπελόκηπους, όταν ένας άνδρας ανέβηκε στον τρίτο όροφο και απειλούσε να πέσει στο κενό, δίνοντας τέλος στην ζωή του.

Στο σημείο κατεύθασαν έγκαιρα διαπραγματευτές της αστυνομίας, οι οποίοι σταμάτησαν την παραλίγο απόπειρα αυτοκτονίας του και τον έπεισαν να κατέβει. Ο άνδρας, περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου όπου εξετάστηκε από ψυχιάτρο.

Επισημαίνεται ότι, στο νοσοκομείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανέπτυξαν ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλούσε να πέσει ο άνδρας.

