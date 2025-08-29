Μενού

Novibet: Ενισχύει την ηγετική της ομάδα με τον νέο Chief Marketing and Growth Officer

Η Novibet, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της παγκόσμιας παρουσίας της, ανακοινώνει την ένταξη του κ. Νίκου Βαρβαδούκα στη θέση του Chief Marketing and Growth Officer.

Reader symbol
Newsroom
δ
  • Α-
  • Α+

Με περισσότερα από 20 χρόνια ηγετικής εμπειρίας στο brand building και το digital commerce, ο κ. Βαρβαδούκας έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη κορυφαίων brands. Στην πορεία της καριέρας του κατείχε κομβικές θέσεις σε εταιρείες όπως οι Philip Morris, Γερμανός, Diageo, Cosmos Sport και Public Group, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος.

Με την άφιξή του στη Novibet, ο κ. Βαρβαδούκας αναλαμβάνει να ηγηθεί της στρατηγικής ενδυνάμωσης του brand και της ψηφιακής εμπορικής ανάπτυξης της εταιρείας, σε μια περίοδο δυναμικών εξελίξεων και διεθνούς επέκτασης. Η συνεργασία της Novibet με τον κ. Χριστόφορο Μποζατζίδη ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγραμματισμού της εταιρείας.

δ
Νίκος Βαρβαδούκας, Chief Marketing and Growth Officer Novibet

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ