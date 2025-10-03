Ντελιβεράς επιτέθηκε σεξιστικά σε γυναίκα οδηγό στην Αθήνα: Την έβρισε και την έφτυσε

Επεισόδιο εν οδώ καταγράφηκε στην Αθήνα, όπως κατέγραψε μία γυναίκα οδηγός, της οποίας της επιτέθηκε ένας διανομέας φαγητού που, εκτός από τις βρισιές, την έφτυσε στο πρόσωπο.

Ο λόγος για την εκπαιδευτικό Κίρα Γρηγοριάδου, που βρισκόταν εκείνη την ώρα με τη μικρή της κόρη στο αυτοκίνητο, την ώρα που ο ντελιβεράς εξαφανίστηκε μόλις αντιλήφθηκε ότι βγάζει φωτογραφία τις πινακίδες του.

Η εκπαιδευτικός στην Αθήνα, μεταξύ άλλων, ανέφερε στο TikTok πως έχει προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σε βάρος του διανομέα φαγητού, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο των 100 ευρώ στις Αρχές.

Τι κατήγγειλε η οδηγός στην Αθήνα

«Θα ήθελα να κάνω ένα report από τους δρόμους της Αθήνας. Βρίσκομαι με την κόρη μου στο αυτοκίνητο.

Ένας οδηγός κάνοντας παράνομη προσπέραση, ενώ σταμάτησε για να τον αφήσω, παρόλο που προχωρούσε παράνομα, σταμάτησε για να μου κάνει λεκτική επίθεση, λέγοντας μου ότι "αφού είσαι και γυναίκα", και με έβρισε και με έφτυσε.

Όταν είδε ότι έβγαλα το κινητό για να τον βγάλω, να βγάλω τις πινακίδες σε φωτογραφία, τράπηκε σε φυγή. Η αστυνομία έχει ενημερωθεί σχετικά.

Στον οδηγό, θα καταβάλλω το ποσό των 100 ευρώ για τη μήνυση και θα τα πούμε στα δικαστήρια».