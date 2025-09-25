Ντοκουμέντο από την Πάρνηθα: Εκρήξεις σε κολώνα ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ

Βίντεο ντοκουμέντο από την Πάρνηθα έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, όπου ακούγονται εκρήξεις από κολώνα ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραία για το βουνό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ, με καλώδια τυλιγμένα πάνω της, με αυτόπτη μάρτυρα να περιγράφει πως δεν βρίσκονται κοντά δέντρα, τύπου πεύκα, τα οποία θα «οδηγούσαν» σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ο αυτόπτης μάρτυρας στην Πάρνηθα πρόσθεσε πως κάλεσε εγκαίρως την Πυροσβεστική και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ, που αποκατέστησαν τη βλάβη, η οποία όπως ειπώθηκε, θα δημιουργούσε συνθήκη πυρκαγιάς.