«Ντου» από ΑΑΔΕ και υπουργείο Υγείας σε εταιρείες εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων

Σε στενό κλοιό βρίσκονται εταιρείες εισαγωγής ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς κλιμάκια της ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας διενεργούν σαρωτικούς ελέγχους. Βασικός στόχος των αρχών είναι να ελεγχθεί η νομιμότητα διάθεσης του ιατρικού εξοπλισμού στην αγορά, ωστόσο, η διαδικασία φέρνει στο φως σοβαρά συστημικά κενά.

Οι «χαλαροί κρίκοι» της αγοράς

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην ιχνηλασιμότητα της τελικής χρήσης. Οι εισαγωγικές εταιρείες προμηθεύουν την αγορά, όμως συχνά δεν γνωρίζουν –ή δεν υποχρεούνται να ελέγξουν αυστηρά, ποιος τελικά αγοράζει ή ενοικιάζει τα μηχανήματα. Είναι το εκάστοτε ιατρείο ή κέντρο αισθητικής νομίμως εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο να τα λειτουργήσει; Το κενό αυτό επιτρέπει σε υπερσύγχρονο, αλλά εν δυνάμει επικίνδυνο στα λάθος χέρια εξοπλισμό, να καταλήγει σε μη πιστοποιημένους χώρους.

Ακόμα όμως και όταν οι υγειονομικές αρχές επιχειρούν να ελέγξουν τα ιατρεία, η διαδικασία χωλαίνει. Οι επιτροπές ελέγχου κλείνουν εκ των προτέρων ραντεβού για τις αυτοψίες τους. Αυτή η προειδοποίηση δίνει άφθονο περιθώριο στους παραβάτες να μεταφέρουν ή να αποκρύψουν τον μη αδειοδοτημένο ιατρικό εξοπλισμό, ξεγελώντας τον έλεγχο και συνεχίζοντας ανενόχλητοι τη δράση τους την επόμενη κιόλας μέρα.

«Αόρατες» θεραπείες και ξέπλυμα χρήματος

Το αποτέλεσμα αυτών των παραλείψεων δημιουργεί ένα επικίνδυνο ντόμινο. Από τη στιγμή που τα μηχανήματα είναι «αόρατα» για τις υγειονομικές αρχές, αόρατες παραμένουν και οι θεραπείες που παρέχονται στους ασθενείς. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται το μεγάλο πάρτι φοροδιαφυγής.

Το κύκλωμα αυτό θρέφει το μαύρο χρήμα και διευκολύνει το ξέπλυμα. Το οξύμωρο –και ταυτόχρονα εξοργιστικό για τις ελεγκτικές αρχές– είναι ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις, ενώ εισπράττουν τεράστια αδήλωτα ποσά από τις παράνομες θεραπείες, συνεχίζουν να κόβουν κανονικά γενικά έξοδα ως εταιρείες, μειώνοντας τεχνητά τη φορολογητέα τους ύλη και ζημιώνοντας διπλά τα κρατικά ταμεία.