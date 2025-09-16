«Ντου» στις φυλακές Κορυδαλλού: Μαχαίρια, κινητά και σχέσεις με την τουρκική μαφία

Στα κελιά των φυλακών Κορυδαλλού πραγματοποίησαν, νωρίς το πρωί της Δευτέρας(15/9), έφοδο στελέχη της Δίωξης Εκβιαστών, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για εγκλήματα κατά της ζωής και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Από τους ελέγχους στα δύο κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο φορτιστές και δύο ζεύγη ακουστικών.

Οι έρευνες διενεργήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και τα ευρήματα έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο έγκλειστων, για, κατά περίπτωση, παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δικογραφίες έχουν υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένα από τα δύο κελιά ανήκει σε κρατούμενο που φέρεται να έχει σχέσεις με την τουρκική μαφία, στοιχείο το οποίο ερευνάται στο πλαίσιο της ευρύτερης υπόθεσης.