Νύφη στη Θεσσαλονίκη χόρευε μπροστά από λεωφορείο και το TikTok την έκραξε: «Συνοικιακές Καρντάσιανς»

Η χαρά της ήταν τέτοια, που μία πανέμορφη νύφη στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τις φίλες της, καλεσμένους και νταούλια, βγήκε στη μέση της Μητροπόλεως και χόρευε μπροστά από λεωφορείο του ΟΑΣΘ, το οποίο σταμάτησε και διέκοψε την κυκλοφορία.

Έκπληκτος ο οδηγός, παρακολουθούσε τους χορούς μπροστά του, την τελευταία ημέρα του Ιουλίου και περίμενε και αυτός και οι επιβάτες, αλλά και οι οδηγοί από πίσω του, να τελειώσουν και να ανοίξουν τον δρόμο.

Το βίντεο έχει γίνει viral φυσικά στο TikTok, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που κατέκριναν τη νύφη γι αυτή την επιλογή. Όχι μόνο για την παρακώληση της κυκλοφορίας, αλλά και για το ότι κάποιος μπορεί να έχει σοβαρό θέμα, να πηγαίνει στον γιατρό ή στο νοσοκομείο, να αργεί στη δουλειά του, γιατί η νύφη θέλει να κάνει «επίδειξη».

@valentina_event_planning Αν οι γάμοι που διοργανώνουμε δε γίνονται viral δε γίνεται ❤️❤️ ♬ Beautiful Things - Benson Boone

Ενδεικτικά μερικά από τα σχόλια:

Είμαι υποχρεωμένη μετά την εξουθενωτική μου μέρα στη δουλειά να ανέχομαι το τσίρκο medrano επειδή η άλλη παντρεύεται;

Εγώ βαρέθηκα γτ παντρεύονται πλέον για το δήθεν και την επίδειξη... Οχι γιατί θέλουν όντως να παντρευτούν... Γι αυτό και τα διαζύγια έφτασαν στο 65%

Πολύ ωραία διακόπηκε η κυκλοφορία για να κάνει την επίδειξη με το νυφικό τραγικό εντελώς σεβασμός μηδέν για την οποία δηθενια οι άνθρωποι να καθυστερούν από τις δουλειές τους για να βγάλει μια φαντασμένη φωτογραφίες… τελικά έχουμε μπερδέψει το μυστήριο του γάμου με την πασαρέλα και το φαντασμαγορικό σόου γι αυτό μετά μένουν μόνο με το άλμπουμ στο χέρι και ο γάμος σχολάει….

Αυτό διώκεται ποινικά για παρακώλυση συγκοινωνιών! Πολύ απλά κάνεις μια περιποιημένη μήνυση

Ακόμα δε κατάλαβα γιατί κάνουν τέτοιο σαματά όταν παντρεύονται;

Νομίζουν ότι κάνουν κάτι ιδιαίτερο; 1 στα 2 ζευγάρια χωρίζουν στη τελική

Κούρασε το τσίρκο τα τελευταία χρόνια,ο γάμος είναι μυστήριο, λίγοι καλεσμένοι κ καλοί χωρίς στολισμούς κ φανφάρες... έλεος

Εσείς την συμβουλευσατε να κλείσει τον δρόμο στο λεωφορείο με ανθρώπους που βιάζονται να πάνε στις δουλειές τους; Brilliant!

Για άλλη μια φορά βλέπουμε την έλλειψη σεβασμού που επικρατεί στην κοινωνία κ πως από το πουθενά κάποιος αποφασίζει για το γούστο του το τι θα συμβεί σε πολλούς

Κάνε το γάμο σου αλλά το να εμποδίζεις την κυκλοφορία χωρίς λόγο είναι απαράδεκτο...οι υπόλοιποι δεν σου φταίνε σε τίποτα να τούς καθυστερείς

Συνοικιακές Καρντάσιανς νομίζουν οτι είναι ολες κάποιες

Να την λυπάστε... Φανταστείτε πόσο ήθελε να παντρευτεί που δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο...ο άλλος με 10αωρο στην δουλειά και να περιμένει να χορέψει η άλλη.

Fun fact. Μπορείς να διασκεδάσεις και χωρίς να γίνεις εμπόδιο για τον υπόλοιπο κόσμο. Έλα ρε! Ποια είσαι που σταματάς τη κυκλοφορία γιατί παντρεύεσαι;δίκαια χαρακτηριστικές ή πιο αγενής νύφη!

Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που το βρήκαν ωραίο και χαριτωμένο και έγραψαν:

Παιδιά μην βγάζετε κακια μωρέ. Για να καθηστερισετε κάπου μπορεί να τύχει το οτιδήποτε και συνήθως αυτά που τυχαίνουν δυστυχώς είναι απρόοπτα και δυσάρεστα πολλές φορές. Όπου υπάρχει χαρά να χαίρεστε είναι απλά μια χρονική στιγμή στη ζψή σας. Δείτε αλλιώς την ζωή και τον χρόνο της ζωής σας τίποτα δεν θα γίνει στην τελική και εάν γίνει ήταν απλά για να γίνει!

Ενώ αρκετοί ανέφεραν πως όλο αυτό δεν κράτησε πολύ.

