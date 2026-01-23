O Άδωνις Γεωργιάδης είδε τον «Καποδίστρια»: «Απορώ πώς σε κάποιους δεν άρεσε η ταινία»

Στις κινηματογραφικές αίθουσες βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να παρακολουθήσει την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.
Μετά τον πρωθυπουργό, ο οποίος είχε δει την ταινία πριν από λίγες ημέρες μαζί με τον γιο του, ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι παρακολούθησε την προβολή μαζί με την οικογένειά του.
Στο ίδιο πλαίσιο, δημοσίευσε και την άποψή του για την ταινία, δηλώνοντας σε βίντεο: «Απορώ πώς σε κάποιους δεν άρεσε η ταινία». Χαρακτήρισε το έργο «πατριωτικό, ιστορικό και ευαίσθητο», προσθέτοντας πως «όσοι βγάζουν χολή δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται».
Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα και προς τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, σημειώνοντας: «Θέλω να πω στον Γιάννη ότι έχουμε λύσει τις μεταξύ μας παρεξηγήσεις. Ένα μεγάλο εύγε. Η ταινία είναι καταπληκτική και η επιτυχία της δεν είναι τυχαία».
- Το νέο ταμείο για την Αττική, η (νέα) Αριστερά κατά της Καρυστιανού και το σενάριο με Σαμαρά στο Επικρατείας
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
- Νέα κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα: Πότε θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια
- Κινέζα αθλήτρια χόρεψε την «Αστερομάτα» της Κλαυδίας σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.