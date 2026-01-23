O Άδωνις Γεωργιάδης είδε τον «Καποδίστρια»: «Απορώ πώς σε κάποιους δεν άρεσε η ταινία»

Στις κινηματογραφικές αίθουσες βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να παρακολουθήσει την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.

Πριν λίγο είδαμε με την @ManolidouE τον γιο μας τον Περσέα και μερικούς φίλους μας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Χωρίς καμμία υπερβολή η ταινία ήταν φανταστική.

Με μια αγνή πατριωτική ματιά, εξαιρετική εικόνα, γρήγορη πλοκή γεμάτη πατριωτισμό γί´αυτό σκάνε… pic.twitter.com/vMaK0VtZyw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 22, 2026

Μετά τον πρωθυπουργό, ο οποίος είχε δει την ταινία πριν από λίγες ημέρες μαζί με τον γιο του, ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι παρακολούθησε την προβολή μαζί με την οικογένειά του.

Στο ίδιο πλαίσιο, δημοσίευσε και την άποψή του για την ταινία, δηλώνοντας σε βίντεο: «Απορώ πώς σε κάποιους δεν άρεσε η ταινία». Χαρακτήρισε το έργο «πατριωτικό, ιστορικό και ευαίσθητο», προσθέτοντας πως «όσοι βγάζουν χολή δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται».

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα και προς τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, σημειώνοντας: «Θέλω να πω στον Γιάννη ότι έχουμε λύσει τις μεταξύ μας παρεξηγήσεις. Ένα μεγάλο εύγε. Η ταινία είναι καταπληκτική και η επιτυχία της δεν είναι τυχαία».