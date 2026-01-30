Ο Αλφειός «ξεβράζει» δεκάδες νεκρά πρόβατα – Φόβοι για ευλογιά

Ένα νέο περιστατικό περιβαλλοντικής και υγειονομικής υποβάθμισης καταγράφεται στην Ηλεία, καθώς δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε αποσύνθεση μέσα στην κοίτη του Αλφειού ποταμού.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος τα πέταξε στο σημείο, αλλά και ποια ήταν η αιτία θανάτου τους, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να σχετίζονται με κρούσματα ευλογιάς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η απόρριψη νεκρών ζώων στην περιοχή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ηλείας εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς το φαινόμενο έχει εμφανιστεί ξανά τις τελευταίες εβδομάδες. Συνεργείο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας περισυνέλεξε όσα ζώα δεν είχαν παρασυρθεί από τα νερά, ενώ πριν από λίγες ημέρες είχαν εντοπιστεί νεκρά πρόβατα και στην περιοχή του Επιταλίου.

Το περιστατικό οδήγησε σε έκτακτη σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι κτηνοτρόφοι τηρούν τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της ευλογιάς. Οι υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο παραβίασης των πρωτοκόλλων, καθώς και την πιθανότητα ανεξέλεγκτης διασποράς της νόσου.

Παράλληλα, εισαγγελέας έχει ήδη παρέμβει τόσο για την απόρριψη των νεκρών ζώων όσο και για τις παράνομες μεταφορές ζώων προς σφαγεία κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η έρευνα στοχεύει στον εντοπισμό των υπευθύνων και στην αποτροπή επανάληψης αντίστοιχων πρακτικών που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.