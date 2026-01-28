Ο Αναστασιάδης για τον χαμό των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ: «Δεν πήγα στην Τούμπα - Έτρεμαν τα πόδια μου»

Η τραγωδία στη Ρουμανία, όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη τη χώρα. Ο Άγγελος Αναστασιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN, δεν έκρυψε τη βαθιά του συγκίνηση και το σοκ που βίωσε όταν πληροφορήθηκε το δυστύχημα.

Όπως είπε, «είμαι συγκλονισμένος. Το έμαθα εχθές το μεσημέρι, μιάμιση η ώρα. Από εκείνη την ώρα δεν βγήκα από το σπίτι. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν». Περιέγραψε πως μόλις είδε τις εικόνες στην τηλεόραση, την έκλεισε αμέσως, ανήμπορος να διαχειριστεί το βάρος της είδησης.

«Δεν πήγα στην Τούμπα. Ξέρετε, εμείς στον ΠΑΟΚ δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε ένα άσχημο γεγονός. Δεν ξεπερνιέται. Απλά απαλύνεται λίγο ο πόνος με τον χρόνο και επανερχόμαστε πάλι».

Ο Αναστασιάδης συνέδεσε την τραγωδία με άλλα μεγάλα πλήγματα που έχει βιώσει η χώρα: «Να θυμηθώ τα Τέμπη; Να θυμηθώ το πρόσφατο με την Εθνική ομάδα; Αυτά είναι εθνικά δράματα».

Αναφέρθηκε και στα Τρίκαλα, λέγοντας πως «δεν μπορείς να πεις κάτι θετικό, είναι όλα τόσο αρνητικά με τον τρόπο που συμβαίνουν. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου εξαφανίζονται πρόσωπα».

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως ακόμη και η σκέψη να οδηγήσει μέχρι την Τούμπα τον δυσκόλευε: «Δεν είχα κουράγιο να οδηγήσω. Κάνω προσευχή για όλους». Με αυτά τα λόγια, ο παλαίμαχος προπονητής αποτύπωσε το συλλογικό σοκ και την αβάσταχτη θλίψη που έχει προκαλέσει η νέα αυτή εθνική τραγωδία.