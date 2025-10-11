Ο απόλυτος οδηγός για island hopping στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα

Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 200 κατοικημένα νησιά αλλά και αρκετά ακατοίκητα, το καθένα με τη δική του μοναδική ενέργεια. Στο Νότιο Αιγαίο οι ταξιδιώτες μπορούν να βρουν προορισμούς για κάθε γούστο, είτε ταξιδεύουν για πρώτη φορά είτε όχι. Οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχουν όλα όσα αναζητά ο επισκέπτης. Από τις οικογενειακές παραλίες με τη χρυσή άμμο της Νάξου, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρόδου μέχρι τις γαστρονομικές απολαύσεις της Σίφνου, οι επιλογές είναι ατελείωτες.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσεγγίσετε τα ελληνικά νησιά, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτετε και το μέσο που προτιμάτε.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr.