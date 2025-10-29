Ο Αθανάσιος Ντρούζος εκδικήθηκε τον θάνατο του γιου του και αιματοκύλησε το Στρατοδικείο στο Ρουφ

Πνιγόταν από το αίσθημα της αδικίας και της οργής. Ένας μεθυσμένος είχε «θερίσει» τον γιο του και τους φίλους του, αλλά η περιβόητη «Δικαιοσύνη» της Ελλάδας, αυτή που βιώνουμε στο πετσί μας με το έγκλημα των Τεμπών και σε πόσες άλλες περιπτώσεις τον είχε ρίξει στα μαλακά. Μόλις 4 χρόνια ποινή η οποία στη συνέχεια μετράπηκε σε εξαγοράσιμη προς 2 ευρώ και κάτι την ημέρα. Ατιμωρησία... Ο Αθανάσιος Ντρούζος δεν κατάφερε να ελέγξει τα συναισθήματά του και αποφάσισε να πάρει τον Νόμο στα χέρια του. Μετά, φρόντισε να πάει να «συναντήσει» τον γιο του...

Την Πρωταπριλιά του 1993, η Ελλάδα συνταρράσεται από το φονικό στο Στρατοδικείο του Ρουφ. Ο Αθανάσιος Ντρούζος αιματοκυλεί την αίθουσα και σκοτώνει τους δύο δικηγόρους υπεράσπισης και τραυματίζει τον μάρτυρα και συνοδηγό στο μοιραίο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο μεθυσμένος υποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας Δημήτρης Καρούπης.

Τους ζητούσε να σταματήσουν τα ψέματα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Θέρισε» τα πέντε από τα εφτά παιδιά της παρέας

Στις 21 Ιουλίου το 1991, ο γιος του Αθανάσιου Ντρούζου, Κώστας 16 ετών, μαζί με τους φίλους του είχαν πάει να διασκεδάσουν στο κλαμπ «Negro» στη Γλύφα.

Μην βρίσκοντας ταξί, αποφασίζουν να επιστρέψουν σπίτι με τα πόδια. Είναι 04:00 το πρωί. Ενώ βαδίζουν από τη δεξιά πλευρά, αυτοκίνητο που οδηγεί ο 32χρονος υποσμηναγός Δημήτρης Κουρούπης με κατεύθυνση τη Χαλκίδα και έχοντας δίπλα του, στη θέση του συνοδηγού, τον 26χρονο κουνιάδο του Φώτη Σακελλαράκη, «θερίζει» την παρέα των παιδιών.

Ο 18χρονος Βίκτωρ Μάισης, ο 17χρονος Μιχάλης Μπαξεβανίδης και ο 15χρονος αδελφός του Παναγιώτης έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Ο 17χρονος Παναγιώτης Κατράκης και ο 16χρονος Κώστας Ντρούζος ξεψύχησαν αργότερα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Από θαύμα σώθηκαν ο 18χρονος Βάγιας Κατσός και ο 19χρονος Αλέξης Σαμψών, οι οποίοι περπατούσαν 10 μέτρα πιο μπροστά από την υπόλοιπη παρέα.

Ο υποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως αποδείχθηκε, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Γλύφα | eurokinissi

Μόλις 8 μήνες στη φυλακή

Ο 32χρονος Δημήτρης Καρούπης καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε ποινή φυλάκισης μόλις 4 ετών και 8 μηνών. Οκτώ μήνες αργότερα όμως, ύστερα από σχετική αίτησή του, η ποινή μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη προς 988 δραχμές ημερησίως (λιγότρερο από 3 ευρώ) και αφέθηκε ελεύθερος.

Οι γονείς και οι συγγενείς των παιδιών εξαγριώθηκαν με την απόφαση αυτή. Άσκησαν αμέσως έφεση ενώ έφθασαν στο σημείο να γράφουν επιστολές διαμαρτυρίας τις οποίες απέστειλαν στους βουλευτές και τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο και την Πρωταπριλιά του 1993 ξεκίνησε η δίκη στο Ρουφ.

Glyfa Ntrouzos | eurokinissi

Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν κατάμεστη, με τους γονείς όλων των παιδιών να παρίσταντο πνιγμένοι από οργή.

Άνοιξε τον χαρτοφύλακα και πήρε το όπλο

Την ώρα που η ακροαματική διαδικασία εξελισσόταν και ο αναπληρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου και εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου Χρήστος Μπάκας ετοιμαζόταν να πάρει τον λόγο, ο Αθανάσιος Ντρούζος άνοιξε τον χαρτοφύλακά του και έβγαλε ένα πιστόλι. Ξαφνικά, έπιασε από τον λαιμό τον μάρτυρα υπεράσπισης και συνοδηγό του αυτοκινήτου το βράδυ του δυστυχήματος, Φώτη Σακελλαράκη σέρνοντάς τον στην έδρα των δικαστών και με το όπλο κολλημένο πάνω του.

Σημαδεύοντας τον μάρτυρα υπεράσπισης, ζητάει από τον αστυφύλακα Κωνσταντίνο Κουτουλάκη να αφήσει το υπηρεσιακό του όπλο στο εδώλιο του κατηγορουμένου. «Πείτε την αλήθεια. Θα σας σκοτώσω όλους...», φώναζε σε κατάσταση αμόκ.

Ντρούζος | eurokinissi

Αφού πήρε και το όπλο του αστυφύλακα, τον ανάγκασε να δέσει με μονωτική ταινία που είχε στον χαρτοφύλακά του, πλάτη με πλάτη από τη μια τον συνοδηγό Φώτη Σακελλαράκη και από την άλλη, τους δύο δικηγόρους του κατηγορούμενου, τον Χρήστο Μπάκα και τον Δημοσθένη Αβράμη, απαιτώντας από τους «ομήρους» να ομολογήσουν μεγαλόφωνα ότι ο υποσμηναγός είναι ένοχος και ότι οδηγούσε μεθυσμένος, γι' αυτό σκότωσε τα παιδιά.

«Πείτε το δυνατά ότι ο υποσμηναγός είναι ένοχος, ότι οδηγούσε μεθυσμένος και γι’ αυτό σκότωσε τα παιδιά! Θέλω να μαρτυρήσεις μπροστά σε όλους ότι ήσουν μεθυσμένος» φώναζε.

Ο δεύτερος αστυφύλακας, που βρισκόταν κι αυτός εκεί για μία μεταγωγή κρατουμένων άλλης υπόθεσης, βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό να εκτυλίσσεται μπροστά του, προλαβαίνει και ειδοποιεί την Αστυνομία.

Όταν έφτασε η αστυνομική δύναμη, ο Αθανάσιος Ντρούζος άρχισε να πυροβολεί τους δεμένους ομήρους: Οι δύο δικηγόροι υπεράσπισης έπεσαν νεκροί ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο συνοδηγός Σακελλαράκης.

Αθανάσιος Ντρούζος | Youtube

Στη συνέχεια, πήδηξε πάνω στην έδρα και άρχισε να πυροβολεί εναντίον των δικαστών, τραυματίζοντας τρεις στρατοδίκες.

Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε με την τελευταία σφαίρα. Έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και πήγε κοντά στον γιο του.



