Ο Βασίλης Παϊτέρης ελεύθερος μετά τη ρύθμιση του χρέους του

Ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης αφέθηκε ελεύθερος, καθώς ρύθμισε σε δόσεις το χρέος του προς το Δημόσιο, που ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ.

Ο 75χρονος καλλιτέχνης είχε συλληφθεί την 1η Οκτωβρίου σε τροχονομικό έλεγχο και κρίθηκε προφυλακιστέος, με προγραμματισμένη μεταγωγή στις φυλακές Λάρισας.

Η υπόθεση αφορούσε παλαιά καταδίκη για πολεοδομικές παραβάσεις στην Αγία Βαρβάρα, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μεγάλα πρόστιμα. Στο παρελθόν είχε εκτίσει μέρος της ποινής του μέσω κοινωνικής εργασίας σε δήμους της Αττικής.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε, η αποφυλάκισή του κατέστη δυνατή μόνο μετά τη ρύθμιση του χρέους.