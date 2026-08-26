Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες για την εξόδιο ακολουθία του αγαπημένου τραγουδιστή και δημοτικού συμβούλου, Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίασή του, ενέκρινε ομόφωνα σχετικό ψήφισμα, αποτίοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής στον εκλιπόντα.
Βάσει του ψηφίσματος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ η σημαία του δήμου θα κυματίζει μεσίστια έως και την ημέρα της ταφής. Το «παρών» στην τελετή, προκειμένου να καταθέσουν στεφάνι, θα δώσουν ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παράλληλα, με στόχο να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του καλλιτέχνη, ο Δήμος προχώρησε σε δύο σημαντικές κινήσεις: η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης» θα πάρει το όνομά του, ενώ θεσπίζεται ετήσια υποτροφία στο Ωδείο που θα φέρει το όνομα «Δημήτρης Κόκοτας». Τέλος, σε ένδειξη πένθους, όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου αναβάλλονται και αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά το πέρας του σαρανταήμερου μνημόσυνου.
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