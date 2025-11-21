Ο Δήμος Αθηναίων καθάρισε τον «Δρομέα» και τον έκανε αγνώριστο

Ο δήμος Αθηναίων πρόσφατα προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία που όποιος έχει περάσει από το σημείο την θεωρούσε απαραίτητη. Το γλυπτό «Δρομέας» που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης έχει μια σπάνια και χαρακτηριστική ομορφιά. Επειδή όμως η Αθήνα είναι η Αθήνα, το διάσημο έργο του Κώστα Βαρώτσου έχει και την ανάλογη επιβάρυνση από την σκόνη και την «βαριά» ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει.

Σε συνεργασία με μια γνωστή εταιρεία πλυστικών μηχανημάτων, ο δήμος επανέφερε το γλυπτό στην αρχική του αίγλη ελκύοντας τα βλέμματα τόσο των περαστικών όσο και των διερχόμενων οδηγών. Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους για την χαρακτηριστική του λάμψη. Δυστυχώς, δεν είναι τόσο συνηθισμένο να βρίσκουμε την ομορφιά στους δρόμους του κέντρου. Συμβαίνει όμως όταν τα μνημεία της πόλης τραβάνε την προσοχή μας.

Το ίδιο το μνημείο βέβαια έχει μια αρκετά χαρακτηριστική ιστορία που φανερώνει αρκετά για την πραγματικότητα της Αθήνας. Δημιουργήθηκε το 1988 στα πλαίσια μιας καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας του τότε δημάρχου Μιλτιάδη Έβερτ. Τοποθετήθηκε στην Ομόνοια για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αρκετοί το συμπάθησαν, αρκετοί το μίσησαν λόγω του ύψους. Κι άλλοι, κατέκριναν τον δημιουργό ταυτίζοντάς τον με τον χώρο της Δεξιάς.

Facebook

Παρόλα αυτά, ύστερα από παρότρυνση της Μελίνας Μερκούρη, το γλυπτό διατηρήθηκε. Καταστράφηκε για να προχωρήσουν τα έργα του μετρό και δημιουργήθηκε ξανά στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Είναι πλέον ταυτισμένο με την πόλη της Αθήνας και γι’ αυτό, χρησιμοποιείται σε σημαντικές πρωτοβουλίες όπως με την πρόσφατη φωταγώγησή του για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Το αρχικό του όνομα εντωμεταξύ ήταν «Ξένος», εκείνος που περνάει από την πόλη και στην συνέχεια εξαφανίζεται. Οι Αθηναίοι όμως το ξαναβάφτισαν δίνοντας το όνομα «Δρομέας». Ο πρόσφατος καθαρισμός και η λάμψη αυτού του χαρακτηριστικού μνημείου της πόλης, μας θυμίζουν πως η ομορφιά δεν είναι τόσο «ξένη» για το κέντρο της πόλης.