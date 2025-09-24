Ο Δήμος που είδε αύξηση 16% στους λογαριασμούς νερού - Έντονες αντιδράσεις

Από τον Ιούνιο, η Ροδόπη καταγράφει τις υψηλότερες τιμές νερού στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής για αύξηση 10% στα πάγια και στις καταναλώσεις, καθώς και επιπλέον 6% για έργα και υποδομές.

Πρόκειται για την πρώτη αύξηση από το 2007, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «ήπια επιβάρυνση» που αντιστοιχεί σε περίπου 1,5 ευρώ τον μήνα ή 12 ευρώ ετησίως για μέση κατανάλωση.

Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί δεν αντανακλούν την πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες βλέπουν τις χρεώσεις να εκτοξεύονται. Επιπλέον, πολύτεκνες οικογένειες ζητούν να ενταχθούν στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ, τονίζοντας την ανάγκη για δικαιότερη μεταχείριση.

Επιχειρηματίες της περιοχής εκφράζουν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας πως, παρά τις γενικές αυξήσεις στο κόστος ζωής, η τιμή του νερού θα έπρεπε να παραμείνει σταθερή.

Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή υπερασπίζεται την απόφαση, χαρακτηρίζοντας την αύξηση «αμελητέα αλλά απαραίτητη» για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την εξυγίανση των χρεών της ΔΕΥΑΚ.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι κάτοικοι της Κομοτηνής βλέπουν το βασικό αγαθό του νερού να μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Η πόλη, που εδώ και χρόνια χρεώνει ίσως το ακριβότερο νερό στη Βόρεια Ελλάδα, καλείται να απορροφήσει μια νέα επιβάρυνση χωρίς να έχουν παρουσιαστεί εναλλακτικές λύσεις ή επαρκείς δικαιολογίες για την απόφαση.