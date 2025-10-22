Ο δρόμος έγινε «παγίδα θανάτου» στο Ηράκλειο: Επικίνδυνη καθίζηση στην άσφαλτο

Σοβαρό κυκλοφοριακό προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) σε δρόμο κάθετα της Λεωφόρου Καζαντζίδη, στο Ηράκλειο Κρήτης, εξαιτίας διαρροής νερού που είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει το οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το neakriti, επί της οδού Διδούς το χώμα κάτω από την άσφαλτο παρασύρθηκε, δημιουργώντας κενό και καθίζηση στο σημείο, ανοίγοντας μία απότομη τρύπα, ιδιαίτερα επικίνδυνη για όσους επιβαίνουν σε δίκυκλα.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο σημείο, με ουρές να σχηματίζονται στο ρεύμα ανόδου, ενώ στο σημείο βρίσκεται δύναμη της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα αναμένεται στο σημείο εργολάβος από την ΔΕΥΑΗ έτσι ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα.