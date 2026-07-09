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Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί προϊόντα χούμους- Eντοπίστηκε σαλμονέλα σε πρώτη ύλη

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ για την ανάκληση προϊόντος χούμους, μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας σε πατρίδα πρώτης ύλης.

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Εφετείο Αθηνών | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο ΕΦΕΤ ανακοινώνει την ανάκληση προϊόντος χούμους, μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας σε πατρίδα πρώτης ύλης.

Ειδικότερα, ανακαλείται το προϊόν χούμους της  εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε, με τον ΕΦΕΤ να καλεί τους καταναλωτές να μην το καταναλώσουν. 

«Διαπιστώθηκε, μετά από μικροβιολογική ανάλυση, η παρουσία Salmonella spp σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων «χούμους» και προχώρησε σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων» αναφέρθηκε, στη σχετική ανακοίνωση.

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων και η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της.

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