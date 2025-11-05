Ο «elevator» Θανάσης Αντετοκούνμπο εξηγεί πώς γίνεται η απογραφή των ανελκυστήρων

Ο διεθνής μπασκετμπολίστας μας, Θανάσης Αντετοκούνμπο, συνεργάστηκε με το Υπουργείο Ανάπτυξης σε διαφημιστική εκστρατεία για την άμεση απογραφή των ανελκυστήρων, διαδικασία που λήγει στις 30 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε δήλωσή του, ευχαριστεί τον «elevator» του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για ποιότητα και ασφάλεια στους ανελκυστήρες τονίζοντας ότι πρόκειται για μια απλή και δωρεάν διαδικασία.