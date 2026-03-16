Υπάρχουν συμπτώσεις που μοιάζουν με αστείο της μοίρας και ένα τέτοιο ήρθε αντιμέτωπος ο Τσιάμης, ένας Έλληνας που πριν τέσσερα χρόνια συγκλόνισε το πανελλήνιο περιγράφοντας τη φρίκη των βομβαρδισμών στην Ουκρανία, βγήκε ξανά στον αέρα του Live news καθώς βρέθηκε ξανά στην «πηγή» των πυρών, αυτή τη φορά στο Ντουμπάι.

Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ο κ. Τσιάμης κατευθυνόταν προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Σε μια στιγμή που θύμισε εφιάλτη από το παρελθόν, έγινε αυτόπτης μάρτυρας βομβαρδισμού σε δεξαμενές καυσίμων δίπλα στο αεροδρόμιο.

Η αγωνία και η ανασφάλεια που ένιωσε κάποτε στους δρόμους της Ουκρανίας επέστρεψαν ακαριαία στην καρδιά των Εμιράτων. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει έκρυθμη, με τις επιθέσεις να αυξάνονται.