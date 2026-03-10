Ο «Ελληνικός Κήρυκας» γιορτάζει τα 100 του χρόνια: Η «φωνή» της ομογένειας στην Αυστραλία

Έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας συμπληρώνει φέτος η ιστορική ελληνόφωνη εφημερίδα της Αυστραλίας «Ελληνικός Κήρυκας» (The Greek Herald), η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1926 και αποτελεί σήμερα τη μακροβιότερη ελληνική εφημερίδα που εκδίδεται στη χώρα.

Για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων διοργανώνεται επετειακή εκδήλωση στα τέλη Μαΐου 2026 στο Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε μια συμβολική αναγνώριση του διαχρονικού της ρόλου στην ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, του δημόσιου διαλόγου και της πολυπολιτισμικής παρουσίας στην Αυστραλία.

Η εφημερίδα ιδρύθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι πρώτες γενιές Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία αναζητούσαν τρόπους έκφρασης και εκπροσώπησης.

Ελληνικός Κήρυκας

«Ελληνικός Κήρυκας»: Η «φωνή» της ομογένειας

Από τα πρώτα της χρόνια λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για την ελληνική παροικία, καταγράφοντας την καθημερινότητα των μεταναστών, τις εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και την πορεία ένταξης των Ελληνοαυστραλών στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν, οι σελίδες του «Ελληνικού Κήρυκα» κατέγραψαν σημαντικές ιστορικές στιγμές, από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μάχη της Κρήτης έως την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Η εκδότρια και διευθύνουσα σύμβουλος Δήμητρα Σκάλκος σημείωσε ότι η συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο από τη διάρκεια στον χρόνο.

«Εδώ και έναν αιώνα, ο Ελληνικός Κήρυκας υπάρχει γιατί οι κοινότητες χρειάζονται να βλέπουν την παρουσία και την ιστορία τους να αποτυπώνονται στον δημόσιο λόγο», ανέφερε και προσέθεσε:

«Ξεκινήσαμε ως μια ελληνόγλωσση εφημερίδα που βοηθούσε τους μετανάστες να προσανατολιστούν σε μια νέα χώρα. Σήμερα απευθυνόμαστε σε ολόκληρη την Αυστραλία, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα για ζητήματα ταυτότητας, δικαιοσύνης, ισότητας και συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Ο ρόλος μας ήταν πάντοτε να καταγράφουμε την ιστορία την ώρα που γράφεται και να διασφαλίζουμε ότι οι φωνές των μεταναστών δεν θα χαθούν, δεν θα ξεχαστούν και δεν θα περιθωριοποιηθούν».

Ελληνικός Κήρυκας

Σήμερα η εφημερίδα λειτουργεί ως δίγλωσση πλατφόρμα ενημέρωσης, αναρτώντας περιεχόμενο στα ελληνικά και στα αγγλικά και απευθυνόμενη τόσο στην πρώτη γενιά μεταναστών όσο και στις νεότερες γενιές Ελληνοαυστραλών.

Παράλληλα, διατηρεί ένα εκτενές αρχείο που ξεπερνά τις 500.000 σελίδες, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια της ιστορίας της ελληνικής διασποράς.