Ο Εθνικός Κήπος κατεβάζει «ρολά» για δύο ημέρες, ύστερα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ

Με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός για δύο ημέρες, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, η πρόσβαση στον Εθνικό Κήπο δεν θα επιτρέπεται την Κυριακή 16 Νοεμβρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου οι πύλες θα κλείσουν από τις 12 το μεσημέρι και θα παραμείνουν κλειστές έως το τέλος της ημέρας.

Η αιτία της απόφασης δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να σχετίζεται είτε με την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα είτε με τις εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, οι οποίες παραδοσιακά συνοδεύονται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός αύριο Κυριακή 16 Νοεμβρίου για όλη την ημέρα και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας».