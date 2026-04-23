Ο φαρμακοποιός που άφησε την Αθήνα για ακριτικό νησί και μπήκε στο «ραντάρ» του Μητσοτάκη

Ο Παναγιώτης, φαρμακοποιός στο επάγγελμα, είναι ένας από εκείνους τους νέους που έκαναν το μεγάλο και τρομακτικό βήμα της αποκέντρωσης, θέλοντας να βρει έναν διαφορετικό ρυθμό ζωής.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλη του απόφαση να αφήσει την Αθήνα, είναι ο μοναδικός φαρμακοποιός στην ακριτική Χάλκης, με το νησάκι των Δωδεκανήσων να αποκτά φαρμακείο για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.

«Ήθελα να ανοίξω μονοεδρικό φαρμακείο, και μέσα στις επιλογές ήταν και η Χάλκη», δήλωσε στο ΣΚΑΙ.

Προτού εμφανιστεί ο Παναγιώτης στο νησί, οι κάτοικοι της Χάλκης βασίζονταν στα αραιά δρομολόγια από τη Ρόδο για να προμηθεύονται τα απαραίτητα σκευάσματα. Σήμερα, μία καίρια θεραπεία απέχει μόλις μερικά βήματα.

Για την κίνησή του να στηρίξει έναν ακριτικό τόπο, ο Παναγιώτης δέχτηκε τηλεφώνημα ακόμα και από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τον συνεχάρη για την επιλογή του.