Ο Φοίβος Δεληβοριάς για τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι: «Νίκησε ο γλυκός και σοβαρός αυτός άνθρωπος»

Ο Φοίβος Δεληβοριάς, με λόγια γεμάτα συγκίνηση, στάθηκε δημόσια στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι. Στην ανάρτησή του τόνισε ότι ο Ρούτσι «νίκησε», όχι επειδή κέρδισε μια προσωπική μάχη, αλλά γιατί υπενθύμισε σε όλους μας τι σημαίνει να επιμένεις στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη.

Ο καλλιτέχνης καυτηρίασε τις παραλείψεις και τις παρατυπίες που χαρακτήρισαν την υπόθεση, μίλησε για «χυδαιότητα», «νομικίστικα ψεύδη» και «άθλιες συκοφαντίες», ακόμη και από επίσημα χείλη.

Υπογράμμισε ότι το να θέτουμε ερωτήματα και να απαιτούμε απαντήσεις δεν είναι αφέλεια, αλλά επιμονή – και πως αν πάψουμε να το κάνουμε, τότε παύουμε να πιστεύουμε στη Δημοκρατία.

Κλείνοντας, ο Δεληβοριάς έστειλε μήνυμα δύναμης και αγάπης στον Πάνο Ρούτσι και την οικογένειά του, αναγνωρίζοντας ότι η δική τους πίστη και αντοχή αποτελούν φάρο για όλους μας.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Νίκησε ο γλυκός και σοβαρός αυτός άνθρωπος. Έπρεπε να κινδυνεύσει η ζωή του για να μάθει αυτό που κάθε πολίτης σε ένα σωστό κράτος οφείλει να ξέρει: τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού του.

Και ας αφήσουμε το γεγονός πως από την αρχή έγιναν σοβαρές παρατυπίες και απαράδεκτες παραλείψεις από τον ανακριτή, τους ιατροδικαστές κλπ. Χρειαζόταν όλη αυτή η χυδαιότητα, όλα αυτά τα νομικίστικα ψεύδη, όλες αυτές οι απάνθρωπες προσβολές, όλες αυτές οι άθλιες συκοφαντίες, ακόμα και από επίσημα χείλη; Τι ρωτάω, θα μου πείτε, τι ξαφνική αφέλεια επιδεικνύω. Δεν είναι αφέλεια. Είναι επιμονή.

Γιατί αν σταματήσουμε να τα ρωτάμε αυτά και να τα βάζουμε ως όρια στις σχέσεις μας με οποιονδήποτε διεκδικεί ή κατέχει την εξουσία, τότε δεν πιστεύουμε πια στη Δημοκρατία και καλύτερα να το πούμε ευθαρσώς. Ο κύριος Πάνος Ρούτσι -ευτυχώς για όλους μας- ακόμα πιστεύει. Δύναμη και αγάπη στον ίδιο και στους δικούς του.