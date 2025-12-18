Ο γιαλαντζί ντετέκτιβ της Κρήτης δεν είχε όσιο: Έρευνες με Nintendo, κβαντική φυσική και DNA

Οργή προκαλεί η περίπτωση ενός ψευτο-ντετέκτιβ στην Κρήτη, ο οποίος χρησιμοποιούσε γελοίες προφάσεις για να εξαπατά και να αποσπά χρήματα από αφελείς πελάτες.

Ο συγκεκριμένος δρούσε μέχω ιστοτόπου, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «βιτρίνα» ολόκληρου ερευνητικού ινστιτούτου, που φυσικά δεν υπήρχε, προσεγγίζοντας μέσω αυτού θύματα που βολιδοσκοπούσε.

Είχε φτάσει μάλιστα να εξαπατήσει ακόμα και τον υπεύθυνο της Γραμμής Ζωής – Silver Alert Γεράσιμο Κουρούκλη, διατεινόμενος πως διέθετε πρωτοποριακές τεχνικές για να εντοπίσει τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ενώ ειχε αποσπάσει 5.000 ευρώ από την οικογένειά του.

Ντετέκτιβ των Lidl - Πάντρευε κβαντική φυσική, DNA και...Nintendo

O απατεώνας εκμεταλλευόταν την έλλειψη γνώσεων των θυμάτων του, χρησιμοποιώντας πομπώδεις όρους για να περιγράψει μία όλως άλογη διαδικασία έρευνας.

Ισχυριζόταν πως εκμεταλλευόταν την «κβαντική φυσική» σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση DNA, για να εντοπίζει μέσω ενός αόριστου παγκόσμιου στίγματος αγνοούμενους.

Μάλιστα, το «μαραφέτι» που έδειχνε στους πελάτες του πως χρησιμοποιούσε για να «στέλνει σήμα» στα συστήματα ανίχνευσης, ήταν μία...φορητή κονσόλα παιχνιδιών της Nintendo.

Ακόμα, για να επεκτείνει όσο πιο γρήγορα γίνεται το πελατολόγιό του, προσέγγιζε συλλόγους συγγενών ατόμων με Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, λέγοντάς τους πως σε περίπτωση που χάνονταν οι δικοί τους, είχε τα τέλεια μέσα για να τους βρει.

Μάλιστα δεν τους χρέωνε μόνο για «έρευνες», αλλά και για να βρίσκεται σε «επιφυλακή» ούτως ώστε να μη συμβεί το απευχόμενο.

Ο 54χρονος είχε καταφέρει να εξασφαλίσει πραγματικές συμφωνίες με το αζημίωτο με τις παραπάνω οργανώσεις, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «σφραγίδες» ποιότητας των υπηρεσιών του.

Μετά την αποκάλυψη της δράση του αδίστακτου ψευτοερευνητή, συνελήφθη και σήμερα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.