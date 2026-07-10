Το Συμπόσιο της Σύμης συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά πολιτικούς ηγέτες από διάφορες χώρες, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκούς και προσωπικότητες από τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, σε ένα πολυήμερο φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν δεν ήταν κάποια πολιτική παρέμβαση, αλλά μια μουσική εμφάνιση. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος συνθέτης Μαρκ Τσέιτ κάθισε στο πιάνο και παρουσίασε τη νέα του σύνθεση, με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου να τον συνοδεύει στην κιθάρα, δημιουργώντας μια διαφορετική νότα στη διοργάνωση.

Η μουσική δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε ξανά την κιθάρα για να συνοδεύσει και άλλον προσκεκλημένο που κάθισε στο πιάνο, σε μια αυθόρμητη στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Μετά το μουσικό στιγμιότυπο, ο πρώην πρωθυπουργός συνομίλησε με τους συμμετέχοντες και φωτογραφήθηκε με αρκετούς από όσους βρέθηκαν στο Συμπόσιο, ολοκληρώνοντας μια βραδιά που συνδύασε πολιτική, πολιτισμό και μουσική.

