Ο γνωστός ηθοποιός που καταδικάστηκε για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο ευ ζην»

Φέρεται ότι, στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμπλέκονται μόνο αγρότες αλλά και άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος καθώς στη χθεσινή δίκη, ανάμεσα στους κατηγορούμενους, ήταν και ένας ηθοποιός.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το 'χουμε», πρόκειται για ένα γνωστό πρόσωπο και «οικείο σε όλους μας», καθώς - αν και δεν κατείχε ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο - έχει παίξει σε πολύ γνωστές κωμικές τηλεοπτικές σειρές, ενώ μετρά και αρκετές συμμετοχές στο θεατρικό σανίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, διότι συγκριτικά με τους άλλους ηθοποιούς, επέστρεψε πίσω τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις.

Ο 49χρονος ηθοποιός, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή υποστηρίζει: «Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο, να φέρνω ηθοποιούς και αθλητές, να προωθούμε το ''ευ ζην''.

Ήθελα μεγάλη έκταση. Πήγα σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και τους ρώτησα τι να κάνω και με βοήθησαν.

Μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά. Μόνος μου έβρισκα πολύ υψηλές τιμές, ενώ εκεί μου βρήκαν πολύ φτηνά. Μου έβαλαν 5.000 ευρώ. Μετά έμαθα περίεργα πράγματα και προσπάθησα να επιστρέψω τα χρήματα», δήλωσε ο ηθοποιός.



