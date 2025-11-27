Μενού

Ο γνωστός ηθοποιός που καταδικάστηκε για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο ευ ζην»

Στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στους κατηγορούμενους και ένας γνωστός κωμικός ηθοποιός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έψαχνε εκτάσεις για να φτιάξει ένα «κέντρο ευ ζην».

Reader symbol
Newsroom
Επιτροπή - ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Φέρεται ότι, στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμπλέκονται μόνο αγρότες αλλά και άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος καθώς στη χθεσινή δίκη, ανάμεσα στους κατηγορούμενους, ήταν και ένας ηθοποιός.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το 'χουμε», πρόκειται για ένα γνωστό πρόσωπο και «οικείο σε όλους μας», καθώς - αν και δεν κατείχε ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο - έχει παίξει σε πολύ γνωστές κωμικές τηλεοπτικές σειρές, ενώ μετρά και αρκετές συμμετοχές στο θεατρικό σανίδι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, διότι συγκριτικά με τους άλλους ηθοποιούς, επέστρεψε πίσω τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις. 

Ο 49χρονος ηθοποιός, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή υποστηρίζει: «Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο, να φέρνω ηθοποιούς και αθλητές, να προωθούμε το ''ευ ζην''.

Ήθελα μεγάλη έκταση. Πήγα σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και τους ρώτησα τι να κάνω και με βοήθησαν. 

Μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά. Μόνος μου έβρισκα πολύ υψηλές τιμές, ενώ εκεί μου βρήκαν πολύ φτηνά. Μου έβαλαν 5.000 ευρώ. Μετά έμαθα περίεργα πράγματα και προσπάθησα να επιστρέψω τα χρήματα», δήλωσε ο ηθοποιός. 


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ