Ο γύρος της Πελοποννήσου σε 7 μέρες

Κάστρα, παραθαλάσσιες πόλεις, παραδοσιακά χωριά, αρχαιολογικοί χώροι, εντυπωσιακές παραλίες και διαδρομές μέσα στα βουνά. Η Πελοπόννησος τα έχει όλα και γι’ αυτό είναι ένας προορισμός φτιαγμένος για ατελείωτα road trips.
Με αφετηρία την Αθήνα, όποια διαδρομή κι αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δείτε εντυπωσιακές εικόνες και θα ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες.
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