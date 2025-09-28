«Ο χρόνος δεν είναι εμπόρευμα»: Το σποτ της ΓΣΕΕ που μιλάει στην καρδιά κάθε εργαζόμενου γονιού

Σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, το τηλεοπτικό σποτ απεργίας ΓΣΕΕ 1ης Οκτώβρη, καταφέρνει να αποτυπώσει μια σκληρή αλήθεια: την αόρατη θυσία πίσω από το 13ωρο εργασίας.

Μια μητέρα ξυπνά στις 6 το πρωί, ετοιμάζει το παιδί της για το σχολείο και φεύγει για τη δουλειά. Όταν επιστρέφει, το παιδί της κοιμάται ήδη. Δεν πρόλαβε ούτε ένα «καληνύχτα». Και αυτό επαναλαμβάνεται. Κάθε μέρα.

Το σποτ δεν χρειάζεται λόγια. Η σιωπή του παιδικού δωματίου, η κούραση στο βλέμμα της μητέρας, η απουσία του χρόνου – όλα μιλούν από μόνα τους. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Ο χρόνος δεν είναι εμπόρευμα».

