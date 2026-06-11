Ο καιρός αλλάζει ξανά «γνώμη»: Πότε δίνει βροχές και καταιγίδες ο Μαρουσάκης για την Αττική

Μια σημαντική αλλαγή θα καταγράψει ο καιρός, αρχής γενομένης από αύριο (12/6), σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η χώρα μας θα βρεθεί υπό την επιρροή ενός βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς νότια - νοτιοανατολικά, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η επερχόμενη διαταραχή φέρνει ψυχρότερες αέριες μάζες, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες και να δημιουργηθεί σύγκρουση αερίων μαζών που θα προκαλέσει αστάθεια, κυρίως στην ηπειρωτική χώρα και στο βόρειο Αιγαίο.

Επιδεινώνεται ο καιρός - Πώς θα κινηθεί στην Αττική

Ο νομός Αττικής, από την Πέμπτη θα αρχίζει να επηρεάζεται από το κύμα αστάθειας, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 22 έως 34 βαθμούς, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά του νομού.

Ωστόσο, από το απόγευμα της Παρασκευής, αναμένονται αρκετές βροχές και καταιγίδες στην Αττική, ξεκινώντας από τα ξημερώματα. Η βελτίωση του σκηνικού αυτού αναμένεται να αρχίσει μετά το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί.

Η αστάθεια θα επηρεάσει αρχικά τη βόρεια και βορειοδυτική χώρα, επεκτεινόμενη στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα έως το βράδυ της Πέμπτης, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το Αιγαίο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σταδιακά το Σάββατο η κατάσταση θα βελτιωθεί, με την αστάθεια να περιορίζεται στα ανατολικά και νότια, ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν.

Από την Κυριακή, η χώρα θα επανέλθει σε πιο ήρεμο και ζεστό καιρό, με τους βοριάδες να παραμένουν και την αστάθεια να περιορίζεται σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το επόμενο Σαββατοκύριακο προβλέπεται ακόμα πιο ζεστό και με σταθερό καιρό.