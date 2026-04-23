Ο καιρός αποτρελάθηκε: Χιόνια και αρνητικές θερμοκρασίες στα βόρεια

Τι κι αν είναι μέσα Απριλίου, ο καιρός μήνα δεν κοιτά. Πού έδειξαν -4 βαθμούς τα θερμόμετρα σήμερα, Πέμπτη (23/04), το πρωί.

Φλώρινα | Shutterstock
Μπορεί να είμαστε στα τέλη του Απριλίου, αλλά ο καιρός μήνα δεν κοιτά, όπως αποδεικνύεται από τις συνθήκες που επικρατούν στη Βόρεια Ελλάσα.

Νιφάδες χιονιού έπεσαν, μέσα στην «καρδιά» της άνοιξης, στο Νυμφαίο της Φλώρινας και στο Σέλι.

Οι ταράτσες των σπιτιών και οι αυλές στον παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου ντύθηκαν ξανά στα λευκά τις τελευταίες ώρες, με τους κατοίκους να βλέπουν τον υδράργυρο να κάνει «βουτιά» στον -1 βαθμό Κελσίου.

Η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και είναι χαρακτηριστικό πως ο υδράργυρος στο Καϊμάκτσαλάν, στις 9 το πρωί, έδειχνε -4 βαθμούς Κελσίου.

Στους μηδέν βαθμούς ήταν στον Λαϊλιά Σερρών και στο χιονοδρομικό κέντρο στο Σέλι.

Στην Κλεισούρα Καστοριάς, η θερμοκρασία τα ξημερώματα έπεσε στον 1 βαθμό Κελσίου, ενώ στη Φλώρινα και τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής το θερμόμετρο έδειχνε τους 4 βαθμούς Κελσίου.

