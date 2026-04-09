Ο καιρός μέχρι το Πάσχα: Σε ποιες πόλεις ίσως βρέξει στην Ανάσταση - Η πρόγνωση ανά ημέρα

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας, ο Γιάννης Καλλιάνος δίνει την αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο καιρός θα κυλήσει με ήπια χαρακτηριστικά, όμως «θα υπάρξουν και περιοχές που οι συνθήκες θα είναι ελαφρώς άστατες».

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά ημέρα:



Μεγάλη Παρασκευή:

Τοπικές βροχές σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Κεντρική & ανατολική Πελοπόννησος

Ορεινά κεντρικής Στερεάς

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Εύβοια

Θερμοκρασία (μικρή πτώση):

Βόρεια : 14–19°C

Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα : 20–21°C

Αιγαίο : 16–20°C

Επιτάφιος (βράδυ Μεγάλης Παρασκευής)

Σχεδόν απουσία βροχοπτώσεων στη χώρα αλλά με νεφώσεις κατά διαστήματα.

Εξαιρέσεις, εκεί δηλαδή που θα σημειώνονται τοπικές βροχές κατά κανόνα ασθενείς :

Βόρειος Έβρος

Νομός Ξάνθης

Ίσως στη βόρεια Εύβοια

Μεγάλο Σάββατο

Ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή τοπικές βροχές σε :

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά)

Ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας

Πήλιο & Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Στερεά (πιο ορεινά)

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά)

Θερμοκρασία:

Βόρεια : 15–20°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά & Επτάνησα : 20–22°C

Αιγαίο : 17–20°C

Ανάσταση (βράδυ Μεγάλου Σαββάτου)

Αυξημένη πιθανότητα βροχής σε :

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία

Σποράδες

Πόλεις με πιθανότητα τοπικών βροχών την Ανάσταση :

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Δράμα

Ξάνθη

Σέρρες

περιοχές της Χαλκιδικής

Κυριακή του Πάσχα

Σχετική βελτίωση του καιρού

Τοπικές βροχές μόνο σε:

Κυρίως σε Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία (κατά βάση)

Μικρότερη πιθανότητα αλλά υπαρκτή σε : Ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

Θερμοκρασία σε άνοδο:

Βόρεια: 18–24°C

Κεντρικά & νότια: 22–26°C

Νησιά : 20–24°C

Άνεμοι & Μεταφορές:

Ένταση: 3-5 μποφόρ (τοπικά έως 6)

Καμία ουσιαστική επίπτωση σε:

Ακτοπλοΐα

Αεροπορικές μετακινήσεις

Συνοπτική Εκτίμηση:

Ήπια καιρική περίοδος

Τοπικού χαρακτήρα βροχοπτώσεις (όχι γενικευμένες)

Θερμοκρασίες λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Πιο «άστατη» ημέρα : Μεγάλο Σάββατο

Καλύτερη ημέρα : Κυριακή του Πάσχα, χωρίς να λείψουν οι τοπικές βροχές στις περιοχές που προανέφερα