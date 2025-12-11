Ο καιρός παραμένει ζεστός για την εποχή – Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τα Χριστούγεννα

Ο Δεκέμβρης συνεχίζει να εκπλήσσει με ήπιες και σχετικά ζεστές συνθήκες, καθώς η θερμοκρασία παραμένει 1,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την εποχή.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το σκηνικό δεν αναμένεται να αλλάξει έως το τέλος της εβδομάδας.
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι, παρά τις συζητήσεις για τον καιρό των γιορτών, είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. «Ο Δεκέμβριος μόλις περνά στο δεύτερο δεκαήμερο και θα επανέλθουμε με πιο έγκυρες εκτιμήσεις», σημειώνει.
Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο χειμώνας συχνά φέρνει ανατροπές, ενώ τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν πως τα λευκά Χριστούγεννα στην Ελλάδα παραμένουν σπάνιο φαινόμενο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις και στα νότια γεωγραφικά πλάτη.
- Καρφί Βορίδη στη σύσκεψη για αγρότες: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν το βλέπω»
- Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του
- Teosty ή αλλιώς "Λίγδας": Όταν το bullying γίνεται content
- Ναταλία Δραγούμη: «Μου έχουν στείλει και dick pic - Κάποτε έβγαινα με στρινγκ και topless»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.