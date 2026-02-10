Ο καιρός την Τσικνοπέμπτη: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Αναμένεται νέα επιδείνωση

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, ενώ το ίδιο μοτίβο αναμένεται να διατηρηθεί και την Τσικνοπέμπτη.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Χρυσόστομος Παρανός, σήμερα πνέει ψυχρός βορειοανατολικός άνεμος στο Αιγαίο, βροχές σε αρκετές περιοχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως ανατολικά της Πίνδου.

Ννέα επιδείνωση αναμένεται από το βράδυ της Τετάρτης και κατά την Τσικνοπέμπτη, με ενίσχυση των νοτιάδων και τοπικά ισχυρά φαινόμενα.

Καιρός: Βροχές έως το μεσημέρι – Σταδιακή βελτίωση

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι και το μεσημέρι θα σημειώνονται βροχές και ψιλόβροχο σε:

ανατολική Θεσσαλία

Εύβοια

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Αττική και Αθήνα

Αυτή την ώρα καταγράφονται και καταιγίδες ανοιχτά της Εύβοιας, ενώ ο καιρός παραμένει βαρύς και συννεφιασμένος. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά και θα υπάρξει σημαντική βελτίωση.

Επιδείνωση από το βράδυ στο Ιόνιο

Από τις βραδινές ώρες, νέα ενίσχυση των βροχών αναμένεται στο Ιόνιο, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων αργά τη νύχτα, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας.

Οι άνεμοι στο βόρειο Ιόνιο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν ισχυροί, σταδιακά εξασθενούν.

Θερμοκρασίες – Ψυχρή ημέρα ανατολικά της Πίνδου

Η θερμοκρασία σήμερα:

στη βόρεια χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 12°C

στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί γύρω στους 14–15°C

στην Αθήνα έως 18°C

στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα επίσης γύρω στους 18°C

Η ψύχρα θα είναι πιο έντονη στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Νέο κύμα βροχών από τα δυτικά – Επιδείνωση την Τσικνοπέμπτη

Αύριο ο καιρός θα παραμείνει παροδικά άστατος, κυρίως στο Ιόνιο, ωστόσο από το βράδυ νέο κύμα βροχοπτώσεων θα κινηθεί γρήγορα από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Βροχές αναμένονται και στην Αθήνα αργά τη νύχτα προς τα μεσάνυχτα, με πιθανότητα καταιγίδας.

Κατά τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (Τσικνοπέμπτη), τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν οι νότιοι άνεμοι:

έως 7 μποφόρ αρχικά στο Ιόνιο

έως 7 μποφόρ από το μεσημέρι και στο Αιγαίο

Παράθυρο καλοκαιρίας το μεσημέρι – Προβλήματα από το βράδυ

Την Τσικνοπέμπτη αναμένεται πρόσκαιρο παράθυρο καλοκαιρίας τις μεσημεριανές ώρες, ωστόσο το βράδυ νέο κύμα βροχών από τα δυτικά θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα.

Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω:

έως 8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο

ισχυροί άνεμοι και στο νότιο Αιγαίο

Δεν αποκλείονται προβλήματα στον απόπλου των πλοίων.

Βελτίωση την Παρασκευή – Νέο σύστημα το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή τα φαινόμενα απομακρύνονται γρήγορα προς το ανατολικό Αιγαίο, με βελτίωση του καιρού στην υπόλοιπη χώρα.

Ωστόσο, νέο σύστημα βροχών αναμένεται το Σαββατοκύριακο.

Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, ιδιαίτερα την Πέμπτη:

έως 17–18°C στην Αττική

παρόμοιες τιμές στα νότια ηπειρωτικά

Οι θερμοκρασίες αυτές αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως το Σαββατοκύριακο.