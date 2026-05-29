Ο καιρός του Αγίου Πνεύματος: Πότε έρχονται τα 30άρια - «Μην πτοείστε» λέει ο Τσατραφύλλιας

Αλλάζει ο καιρός των επόμενων ημερών και γίνεται σύμμαχος, για τους εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Παρόλο που σήμερα (29/09) ο καιρός ήταν συννεφιασμένος και βροχερός από τις πρώτες πρωινές ώρες, τις επόμενες ημέρες αλλάζει.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «μην πτοείστε με την ψιχάλα, ήταν κάτι παροδικό, έφυγε. Μαγιό να πάρετε μαζί σας. Η θερμοκρασία στη θάλασσα είναι 20 με 21 βαθμούς. Καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες σε όλη την επικράτεια και από τη Δευτέρα θα έχουμε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου».

«Η μόνη παραφωνία είναι κάποιες μπόρες στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδος, αλλά θα είναι πολύ σύντομες και στα πιο ορεινά τμήματα» είπε επίσης ο μετεωρολόγος.

Ο καιρός ευνοεί όσους ταξιδέψουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς οι θερμοκρασίες ήδη από αύριο θα αγγίζουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.