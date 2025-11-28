Ο Κηφισός σχεδόν ξεχείλισε με την κακοκαιρία Adel: Απίστευτες εικόνες με το ποτάμι γεμάτο

Απίστευτο βίντεο που έχει ανεβάσει η σελίδα του Forecast Weather Greece στο Facebook δείχνει πως ο Κηφισός έφτασε σήμερα το πρωί σχεδόν στο ανώτατό του σημείο, λόγω του τεράστιου όγκου νερού που έφερε η κακοκαιρία Adel.

Το βίντεο δείχνει τα οχήματα τα περνούν από τα δύο ρεύματα και στη μέση ο Κηφισός να έχει γίνει κανονικό ποτάμι για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Αισίως, το φαινόμενο αναμένεται να καταλαγιάσει τις επόμενες ώρες, ενώ αύριο Σάββατο (29/11) η κακοκαιρία θα περιοριστεί στα νησιωτικά της χώρας, οπότε μάλλον δεν θα δούμε υπερχείλιση του Κηφισού.