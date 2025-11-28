Μενού

Ο Κηφισός σχεδόν ξεχείλισε με την κακοκαιρία Adel: Απίστευτες εικόνες με το ποτάμι γεμάτο

Βίντεο στα social media δείχνει πως ο Κηφισός έφτασε σχεδόν στο όριό του, λόγω της ακατάπαυστης νεροποντής της Adel.

Reader symbol
Newsroom
Ο Κηφισός πλημμυρισμένος
Ο Κηφισός πλημμυρισμένος | Forecast Weather Greece
  • Α-
  • Α+

Απίστευτο βίντεο που έχει ανεβάσει η σελίδα του Forecast Weather Greece στο Facebook δείχνει πως ο Κηφισός έφτασε σήμερα το πρωί σχεδόν στο ανώτατό του σημείο, λόγω του τεράστιου όγκου νερού που έφερε η κακοκαιρία Adel.

Το βίντεο δείχνει τα οχήματα τα περνούν από τα δύο ρεύματα και στη μέση ο Κηφισός να έχει γίνει κανονικό ποτάμι για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Αισίως, το φαινόμενο αναμένεται να καταλαγιάσει τις επόμενες ώρες, ενώ αύριο Σάββατο (29/11) η κακοκαιρία θα περιοριστεί στα νησιωτικά της χώρας, οπότε μάλλον δεν θα δούμε υπερχείλιση του Κηφισού.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ